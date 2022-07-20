豫加速處置問題樓 房企表態「保交付」

澎湃新聞報道，河南省洛陽市下轄瀍河回族區前日召開問題樓盤化解處置推進會，強調要堅持群眾利益至上，擔當任事，把握保交房、早交房工作重點，加快問題樓盤化解處置進度。平頂山市、駐馬店市正陽縣15日至17日亦陸續召開會議，宣示以「保交房、早交房」原則盡速解決問題。其中，駐馬店市正陽縣自然資源局「逐企業逐樓盤」聽取匯報；平頂山市的工作會議，重點圍繞「保交樓」問題，就項目復工、資金籌措、信訪穩定等事項進行研討，動員全市上下加壓奮進、攻堅突破，確保實現「保民生」、「保穩定」目標。駐馬店市新華社區更表示，「堅決在9月底完成化解任務，確保經濟平穩運行，社會和諧穩定」。

鞏義市稱爛尾樓已化解

鞏義市政府亦發布消息稱，全市3個「爛尾樓」建案7月14日前均已完成破產程序並復工續建，「實現了問題樓盤的全部化解」。

此外，多家房企表態將「保交付」作為年內工作重點。世茂集團負責人周日表示，對於今年270多個批次交付項目中的正常交付項目，將保證品質、逾期重罰。

陽光城亦稱，正推動各地項目復工復產，2022年不再以銷售額為目標，而是確立「保交付、保生產」為全年最重要工作任務。據悉，目前陽光城成立了「10W+交付專項工作組」，對交付有風險的項目實行「一盤一策」，統籌調度資金，確保進度趕、風險大、影響廣泛的重點項目支付；對已經陷入被動停工的重點項目，調集優勢資源重點支持，爭取復工。