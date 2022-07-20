柯文哲稱陸機繞台「傷感情」 雙城論壇致辭 龔正：兩岸不離共同政治基礎

台北的雙城論壇主會場設在晶華酒店，據《聯合報》報道，柯文哲表示，近年台海緊張，兩岸對立加劇，如台灣希望參與WHA（世衛大會），大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域，台灣鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，這些都成了爭議的焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。中央社指出，柯態度較往年強硬，會後還表示，因疫情無法親自拜訪，「很多東西要拿到枱面上講」。

龔正：兩岸一家親 問題過去曾可解決

柯文哲並沒有再提「兩岸一家親」。他說，兩岸繼續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣人民關心的民生問題得到解決。這也是繼續舉辦雙城論壇的初衷。他又稱自己的兩岸立場一直沒變， 他一向主張「五個互相」的原則，就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解」，相信「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」。

陸委會：大陸不應設政治前提脅迫

「上觀新聞」引述龔正說：「我們將秉持『兩岸一家親』的理念，一如既往為台企來滬投資興業創造良好環境，為台胞在上海學習、就業、創業、生活提供更多便利。期待兩地同心同行，攜手打拼，為雙城謀發展，為同胞增福祉，為民族創未來。」《聯合報》稱，龔正也回應了柯文哲提到大陸軍機繞台等爭議，表示柯文哲提到兩岸交流當中的一些問題，在過去都曾經得到很好解決，這些問題也再度證明，兩岸交流離不開共同的政治基礎。

不過，在大陸對雙城論壇報道中，並沒有提到柯文哲談大陸軍機繞台及龔正回應的事。台陸委會透過Facebook表示，大陸不應設置政治前提，脅迫另一方接受。又指在大陸長期對台武力威脅下，「政治基礎」就是沒有台灣的存在空間，這是「不會接受的」。

倘當選續辦否？陳時中：現不宜辦

雙城論壇整個議程約一個半鐘，ETtoday新聞網稱，創下論壇舉辦以來最短紀錄。兩市簽署了循環經濟、圍棋運動、智慧交通經驗交流合作備忘錄，還共同發布上海市政府製作的《上海台北城市論壇回眸》紀念冊。

今次論壇也是柯文哲任內最後一次，民進黨台北市長參選人陳時中昨被問到若當選是否會續辦時表示，目前來看「不宜辦」，認為有需要意義就會辦。不過，台北副市長黃珊珊批陳是空口說白話。東南網此前引述出席雙城論壇13次的上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元稱，雙城論壇是兩岸交流「惠及民生的最好體現」，體現了不可替代的價值。