佩洛西擬下月訪台 京警告後果自負

FT：白宮憂時機敏感

英國《金融時報》引述6名消息人士指，佩洛西將於8月率團訪台。她原定4月到台灣，但因感染新冠而取消。消息指，白宮對佩洛西台灣行表示擔憂，因8月1日是解放軍建軍紀念日，及後數個月中共將召開二十大，時機敏感，政府內部對佩洛西應否訪台看法分歧。除台灣外，佩洛西的亞洲之行將訪問日本、新加坡、印尼和馬來西亞，也規劃在夏威夷的美國印太司令部總部停留。不過，一名消息人士稱，此行仍有可能落空。目前佩洛西辦公室和白宮都拒對亞洲行計劃表態。

在北京，外交部發言人趙立堅昨再就美台官方往來表示堅決反對，要求美方不得安排佩洛西訪台，警告若美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，「由此造成的一切後果必須完全由美方負責」。趙表示，佩洛西訪台將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨發出嚴重錯誤信號。

82歲的佩洛西是美國民主黨元老，如訪台成行，她將是共和黨人、前眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）1997年訪台以來到訪台灣的美國最高級別議員。她此前曾多次表態撐台。2020年3月美國眾議院通過台北法案後，她發聲明稱「美國與台灣站在一起」。