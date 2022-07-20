中歐同意維護全球產供穩定 經貿高級對話 歐盟稱北京願共同解決糧食危機

上一次中歐經貿高層對話在2020年7月召開。本次對話的重點，側重關注全球經濟挑戰、新冠疫情造成的供應鏈中斷以及俄羅斯入侵烏克蘭的影響。雙方同意在明年舉行下一屆中歐經貿高層對話。新華社報道，雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、世貿組織改革、擴大市場開放、中歐地理標誌協定實施、動植物檢驗檢疫、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

歐盟提立陶宛 指華營商環境政治化

據歐盟官網發布的新聞稿，東布羅夫斯基斯表示，歐盟和中國是重要的貿易伙伴。兩大經濟體有責任共同應對全球經濟和貿易挑戰，例如供應鏈中斷、全球糧食不安全、最脆弱國家的債務減免和世界貿易組織的改革。東布羅夫斯基斯強調，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭正在給全球安全和經濟帶來相當大的挑戰，以及應在歐中之間建立更加平衡和互惠的貿易和投資關係。

新聞稿提到，歐盟特別強調了歐盟和中國共同努力幫助應對俄烏戰爭所帶來的挑戰的重要性。歐盟注意到中國願意包括通過出口化肥等方式，共同努力確保全球市場穩定和解決全球糧食不安全問題。

此外，歐盟提出與營商環境相關的擔憂，包括缺乏公平競爭環境以及中國營商環境日益政治化。這導致歐盟公司重新考慮其在中國的現有業務和投資計劃。歐盟重申，包括中方針對立陶宛在內的經濟脅迫措施是不可接受的。

中方的新聞稿並未提及俄烏戰爭帶來的挑戰。據新華社報道指，雙方認為，世界政治經濟形勢正在發生深刻變化，健康穩定的中歐關係和中歐經貿關係有利於世界發展與繁榮；雙方同意共同應對全球經濟面臨的挑戰，加強宏觀經濟政策溝通協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同維護和加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制等。

中歐原於2020年年底完成投資協定談判，但後來因新疆等問題相互制裁，關係惡化，中歐投資協定陷凍結。

歐盟新駐華大使稱「不捍衛台獨」惹議

另外，西班牙裔的歐盟新任駐華大使杜列多（Jorge Toledo Albinana）周一接受西班牙媒體訪問時，談及兩岸關係，說「歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一」。中央社稱，歐盟官方說法，包括歐盟委員會官網的對華關係說明文件，都止於言明「一中政策」、不多解釋。杜列多的言論也引來爭議。現任歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis）8日剛在北京駐所舉辦告別會，如順利獲得中國認可，57歲的杜列多9月起將出使北京。

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