破人臉辨識6次 北京交行存户被盜50萬

據《中國新聞周刊》報道，事主李紅（化名）發現銀行卡內的存款被悉數轉走，她其後向警方報案，警察認定她遭遇電信詐騙並立案偵查。李紅質疑交通銀行人臉識別系統的安全性，於是以「借記卡糾紛」為由控告交通銀行，並要求賠償。

控告敗訴 交行：符監管要求

交通銀行北京長辛店支行代表在法庭上辯稱，「交易密碼、動態密碼以及輔助人臉識別的客戶鑑別模式」符合監管要求，且轉帳期間，銀行已向事主發送短信風險提示等。

北京市豐台區法院日前一審駁回其全部訴求，事主準備繼續上訴。

專家：銀行是「風險製造」方

清華大學法學院教授勞東燕指出，人臉識別是銀行引進，是作為「風險製造」的參與方，通過這種方式也獲益更多，應該承擔和其所獲收益成比例的風險責任。她還指出，隨着人工智能發展，銀行應當與時俱進，使其安保技術超過犯罪手段的技術，如果銀行因人臉識別技術存在的漏洞而相應承擔責任，會有助於敦促銀行堵住技術上的安全漏洞，對可能發生的詐騙犯罪起到預防作用。