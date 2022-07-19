破人臉辨識6次 北京交行存户被盜50萬

【明報專訊】北京交通銀行的一名客戶，懷疑墮入電騙集團圈套，其銀行卡近43萬元人民幣（約49.9萬港元）被轉走。其間事主手機短信被攔截，驗證碼落入他人手中，據銀行系統後台顯示，在大額轉帳時6次「人臉識別」均顯示成功，但人臉識別並不是身在北京的事主本人操作，登錄者的IP（網際網絡協定）地址顯示在台灣，這宗案件被指是人臉識別系統被「攻破」。
據《中國新聞周刊》報道，事主李紅（化名）發現銀行卡內的存款被悉數轉走，她其後向警方報案，警察認定她遭遇電信詐騙並立案偵查。李紅質疑交通銀行人臉識別系統的安全性，於是以「借記卡糾紛」為由控告交通銀行，並要求賠償。
控告敗訴 交行：符監管要求
交通銀行北京長辛店支行代表在法庭上辯稱，「交易密碼、動態密碼以及輔助人臉識別的客戶鑑別模式」符合監管要求，且轉帳期間，銀行已向事主發送短信風險提示等。
北京市豐台區法院日前一審駁回其全部訴求，事主準備繼續上訴。
專家：銀行是「風險製造」方
清華大學法學院教授勞東燕指出，人臉識別是銀行引進，是作為「風險製造」的參與方，通過這種方式也獲益更多，應該承擔和其所獲收益成比例的風險責任。她還指出，隨着人工智能發展，銀行應當與時俱進，使其安保技術超過犯罪手段的技術，如果銀行因人臉識別技術存在的漏洞而相應承擔責任，會有助於敦促銀行堵住技術上的安全漏洞，對可能發生的詐騙犯罪起到預防作用。