兩周現10種Omicron變異株 專家稱「差別不大」

據「第一財經」昨報道，目前內地監測到的Omicron變異株均為境外輸入，病毒傳染至上海、廣州等多個城市。截至周日的一周內，內地平均每天報告390宗本土新增新冠病例，較前一周的340宗有所增長。然而對於多地疫情，流行病學調查都尚未發現病毒感染來源。

有公共衛生專家稱，仍要堅持外防輸入、內防反彈的「動態清零」政策。目前，按照中國第九版新冠防控方案要求，入境者須接受7天集中隔離醫學觀察及3天居家健康監測。

報道引述病毒學家介紹，雖然這些變異株的名字各異，但病毒結構差別不大，均屬於Omicron。病毒傳播過程中，平均每個月大約出現兩個左右的氨基酸位點變化，基本特性相似，免疫反應也差不多。

或致疫苗保護力下降

專家稱，這些變異株不會導致更加嚴重的疾病，但具有免疫逃逸能力，導致大量的再感染，而且由於它們的傳播速度很快，也可能會加速新的變異。

中國工程院院士、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制國家重點實驗室主任徐建國表示，「數據顯示，Omicron病毒的致病力下降，但病毒的複製速度增加，而且病毒仍在不斷地變異進化，這可能會導致現有疫苗的保護力下降」。

（綜合報道）

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