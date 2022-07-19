擅自撬門「消毒」 廣州道歉

【明報專訊】廣東省廣州市日前發生業主被集中隔離期間家門被撬「消毒殺菌」事件，廣州荔灣區疫情防控指揮部昨日發布道歉聲明，稱對發生這種簡單粗暴的錯誤行為深感痛心，並向住戶和公眾誠懇道歉。事件發生後，該區已第一時間成立調查組調查，對相關人員嚴肅處理。業主及網民對此強烈質疑，認為如此撬門涉嫌違法，不可道歉了之。
據荔灣區疫情防控指揮部聲明，7月8日，荔灣區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華‧星際小區住戶中有新冠病毒陽性者，除已轉運隔離人員外，仍有密切接觸者隱匿家中。為防社區傳播，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管人員對重點樓層84戶住戶再次「應急排查」。
聲明提到，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條，並陸續為住戶安裝新門鎖。聲明稱，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。
業主：疑違法 道歉不了事
邦華‧星際小區業主日前在微博上傳照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「拒絕消毒處理」的封條。業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意見，因此所謂戶主「拒絕消毒處理」並非事實。有業主表示，他們一座樓共有200多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有100多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑此舉違法。