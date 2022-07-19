擅自撬門「消毒」 廣州道歉

據荔灣區疫情防控指揮部聲明，7月8日，荔灣區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華‧星際小區住戶中有新冠病毒陽性者，除已轉運隔離人員外，仍有密切接觸者隱匿家中。為防社區傳播，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管人員對重點樓層84戶住戶再次「應急排查」。

聲明提到，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即給房門貼上封條，並陸續為住戶安裝新門鎖。聲明稱，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。

業主：疑違法 道歉不了事

邦華‧星際小區業主日前在微博上傳照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「拒絕消毒處理」的封條。業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意見，因此所謂戶主「拒絕消毒處理」並非事實。有業主表示，他們一座樓共有200多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有100多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑此舉違法。

（新冠疫情）