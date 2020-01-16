走向共存 陳時中卸公職選台北市長 接任台「防疫指揮官」 王必勝：以「穩健開放」為目標

據中央社報道，陳時中昨日現身交接儀式現場，防疫團隊列隊鼓掌迎接任職911天、幾乎全年無休的指揮官進場，他逐一點頭示意，陳時中在交接儀式時，將印有「指揮官」字樣的防疫背心交到王必勝手中，也不忘向王必勝加油打氣。

過去兩年半幾乎全年無休

在致辭中，陳時中提到，由王必勝接任指揮官，讓他很放心，他們這兩年一起討論每件事情，幾乎都快要變成一體，對彼此見解都了解，做出決策方向也很一致，王必勝穿上防疫背心後，勢必任重道遠，「他就是要開始品嚐我經歷911天的滋味」。

陳時中說，過去兩年半時間，指揮中心已經是成熟領導團隊，不敢說每個決策都是100分，但都是朝這個方向努力，感謝防疫團部的貢獻，「我們一起走過來，對社會盡責」。

薛瑞元接任衛福部長

台衛福部長一職，昨日由政務次長薛瑞元接任。薛瑞元在部長交接典禮上致辭表示，在得知將接任部長當天，他心情十分平淡、沒什麼起伏，但當晚睡到一半他卻突然驚醒、冒冷汗，想起過去天塌下來還有陳時中扛，如今陳時中「這個大柱子」將卸任，他對於能否平順接下未完成的工作感到害怕，嚇到睡不着。薛瑞元說，未來他會依循陳時中留下的典範、原則與方向，有信心做好工作，不辜負行政院期待，並向妻子稱：「不會讓妳失望」。

陳時中昨晨還接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻專訪，他被問及為何現在的中央流行疫情指揮中心指揮官不是衛福部長時表示，安排有類降級的味道在裏面，他認為疫情逐漸走向常態化、流感化，所以會往降級方向前進。

陳時中：指揮官往降級方向前進

王必勝昨日在疫情記者會中表示，過去兩年多他跟隨陳時中腳步防疫，學到很多防疫與管理的技巧，以後也會持續向陳時中請益，現階段除了做好防疫工作，未來也將以「穩健開放」為目標，讓民眾恢復到完全正常的生活。

據中央流行疫情指揮中心昨公布，台灣新增18,003宗確診，其中454宗境外輸入；另確診個案中新增48宗死亡。