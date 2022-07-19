國台辦影片釋義「九二共識」

據「國台辦發布」官微消息，第一集內容為「九二共識是如何達成的？」由國台辦發言人馬曉光講述。在影片中，馬曉光提及堅持「九二共識」 、反對「台獨」，是兩岸關係和平發展的政治基礎。從民進黨2016年重新上台後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質，拋出一系列否定「九二共識」的謬論。

馬曉光聲稱，在兩岸通過努力之下，1987年底隔絕38年的狀態被打破，民間交往迅速擴大，也延伸出需要通過兩岸協商的具體問題，並衝擊當時台灣不接觸、不談判、不妥協的「三不」政策。台灣海基會及大陸的海協會，雙方在1992年10月底在香港舉行工作商談，海協會提出5種堅持一個中國的表述方案，海基會也拿出8種方案。

其中第8種、也就是口頭表述方案是，「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義、認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述。」馬曉光表示，香港商談後，海協會及海基會互致函件，表示對海基會在香港提出的第8種表述方案作為雙方彼此接受的共識內容。至此雙方都認為經過協商達成共識，也就是後來所稱的「九二共識」。

然而，國民黨所提出「一個中國，各自表述」，認為兩岸同屬「一個中國」，但是對一個中國的內涵，雙方可以有各自不同的表述方式，即「中華民國」與「中華人民共和國」，該論述不被大陸接受。