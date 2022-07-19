村鎮銀行風波 啟動墊付5萬以上存款

銀保監會：與警民衝突無關

據《中國銀行保險報》昨日報道，中國銀保監會有關部門負責人就近期村鎮銀行存戶「取款難」事件接受採訪。該負責人表示，公安機關已初步查明案件主要事實，河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金。

報道稱，根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不了解，且未獲得額外的高息或補貼，因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付，為確保信息真實性，河南、安徽兩省已搭建新的客戶信息登記系統，並與後台數據交叉核驗。

該負責人強調，7月11日發布的墊付公告，與日前河南鄭州發生的聚集群訪事件無關，又稱中央及地方金融管理部門6月18日已發出通告，請相關村鎮銀行帳外業務客戶及時登記帳戶資金情况。在各項準備工作就緒後，按計劃於7月11日發布公告，自7月15日啟動首批帳外業務客戶資金墊付，下一步將陸續啟動5萬元以上客戶墊付工作。

稱5銀行非法佔有公眾資金

銀保監會負責人稱，在過去近3個月裏，公安機關經過嚴格調查取證，搜集了大量證據，地方黨委政府和中央相關部門加班加點、緊張有序地推進風險處置工作。「我們堅持嚴格依法依規，以事實為依據、以法律為準繩，確定帳外業務客戶資金性質認定和分類分批處理政策，並同步開展資金墊付準備工作。」