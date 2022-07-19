爛尾樓業主籌錢復工 地產界：個別例子

擲逾9000萬「自救」爛尾豪宅

據上海報業集團旗下「財聯社」昨報道，因樓盤爛尾時間過長，浙江省瑞安市一個爛尾豪宅，由業主自籌逾8000萬人民幣（約9283萬港元）展開續建，預計今年實現交付。另外四川省南充市兩個爛尾樓業主，亦通過籌資等多渠道展開「自救」。對此，內地中原地產高級經理盧文曦認為，受限於項目自身條件等因素，上述幾個項目業主自籌資金實現項目復工僅為個別例子，對市場其他爛尾項目而言，並不具備推廣性。

銀保監會推4措施「保交樓」

「爛尾樓」業主斷供潮在各省蔓延，中國銀保監會周日宣布4項措施推動「保交樓」。據《中國銀行保險報》引述中國銀保監會有關部門負責人表示，銀行在遵循市場化、法治化原則的同時，要主動承擔社會責任，千方百計推動「保交樓」。在地方黨委政府「保交樓」工作安排的總體框架下，銀行應主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付。

此外，銀行要加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求，依法保障金融消費者合法權益，並要有效滿足房地產企業合理融資需求，大力支持租賃住房建設，以新市民和城鎮年輕人為重點，更好滿足剛需和改善型客戶住房需求。銀保監會並稱在各地黨委政府指導下，在相關各方共同努力下，這些困難和問題都能得到合理解決。

針對房屋房企延期交付問題，有地方政府近日亦開始出手。據內蒙古集寧區住建局官方微信號消息，為防止項目延期交房引發信訪矛盾，該局早於本月6日已約談房企，要求企業以資金搭配資產為條件，盡快與施工企業協調項目復工、復產相關事宜，住建局會協調相關部門盡力幫助企業解決實際困難。

消息：金融部門擬推還款緩衝期

彭博社昨引述消息稱，中國金融管理部門正在考慮為因樓盤爛尾而停止還房貸的購房者提供緩衝期，以緩釋房地產行業風險的蔓延。銀行將暫時擱置針對爛尾樓購房者暫停支付房貸的司法追訴，且購房者在緩衝期內的徵信不會受影響，具體的寬限期則將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情况決定。

消息稱，監管部門已要求全國房地產按揭貸款規模最大的銀行，中國建設銀行為探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部分在建房地產項目並將其改建為公租房。目前，銀保監會及建行對此均未有回應。

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