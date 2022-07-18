四川山洪暴發6死12失蹤

央視新聞報道，前日凌晨，受上游青片鄉及白什鄉強降雨影響，青片河及七星溝洪峰在北川的白什鄉場鎮交匯疊加，水位暴漲，洪水夾雜漂浮物及泥土、砂石淤塞抬高河牀，冲出河道，導致臨街房屋被淹，部分房屋被冲毁。

新華社引述當地一名村幹部稱，當時正在轉移災民，但「水來得太急了，幾分鐘就漲起來了」。白什鄉場鎮一名居民亦稱，「不到5分鐘，水位漲了10多米，房子便被淹完了，整條街也被淹完了」，有部分居民「因為睡熟來不及反應而被困」。這名居民稱，目前洪水水位已經落下，她與村鎮上的災民被安置在鄉小學中。

甘肅暴雨6人遇難 兩老人遭活埋亡

另外，甘肅省隴南市同樣連日暴雨，據隴南市委宣傳部前日消息，暴雨已造成6人遇難。據「蘭州新聞網」報道，隴南市武都區的數據顯示，7月11日以來武都區連續出現暴雨、大暴雨天氣，部分鄉鎮最大降雨量達到265.8毫米。持續降雨過程引發山洪、滑坡、泥石流等地質災害，致使局部地方交通、水利、房屋、農作物等嚴重受損。此輪暴雨又導致隴南市成縣城關鎮石碑村一處居民院牆倒塌，將兩名正在排水的老人掩埋，被救出時兩位老人已無生命迹象。