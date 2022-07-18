懷疑有人逃避隔離 廣州逐户撬門捱轟

據微博照片顯示，大廈內的多個住家大門敞開，門鎖則遭拆除扔在地上，部分大門還貼有「拒絕消毒處理」的封條。有業主稱，他們此前並沒有收到通知或徵求意見，因此不存在所謂戶主「拒絕消毒處理」，根據內地《傳染病防治法》規定，有關部門不可強制入户。

4部門聯合「強制破鎖」 業主質疑違規

有業主表示，他們一座樓共有200多個單位，早前在酒店集中隔離回家後，發現有100多戶門鎖被不知名部門暴力強拆，質疑這樣違規。

「天目新聞」向涉事邦華‧星際小區物業管理公司查詢，工作人員證實事件，稱事發於本月10日，因收到「有人躲在家中」逃避隔離的消息，於是聯同疾控中心、街道辦、居委會和派出所，派員到場把確診者居住單位的上下3層單位，即6至12層樓的屋門強制破鎖。物業管理公司人員說，此舉目的是為了「消毒殺菌」，也是為了防止有人躲在家裏不出來。

物管：破門為了「消毒殺菌」

警：作為公民，特殊時期就配合政府

工作人員強調，事後會幫助業主更換新鎖，目前整幢樓也只有穿防護服的防疫人員才可以上去。社區警員也宣稱，「政府是按照規定來做的」，「作為公民，在特殊時期就配合政府」。

據廣州市荔灣區新冠病毒疫情防控指揮部7月9日發布通告，7月8日，荔灣區在密切接觸者排查中發現兩名核酸檢測陽性者，隨即啓動應急響應，開展區域管控、流調排查、隔離轉運、核酸篩查、場所消殺等工作。

兩名病例均住在荔灣區邦華‧星際小區，為一對老年夫婦，分別為70歲和64歲，已閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離治療，診斷為確診病例。該對夫婦6月20日至7月5日與海珠區病例結伴自駕到外地市旅遊，7月5日晚返穗。

強制入戶消殺此前曾在上海大規模發生，引發民怨沸騰。廣州破門再次激起網民抨擊。網民紛紛評論，「極其荒唐」、「這還有法律嗎？」、「竟然回覆的這麼理直氣壯！共同決定……根本沒把法律放在眼裏他們就決定了」。還有網民強調，官方才宣布，常溫下病毒在物體表面存活不會超過一天，破門消毒根本毫無根據。

（綜合報道）

（新冠疫情）