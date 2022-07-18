央行前行長：下半年5％成長 不會出現「次按危機」

內地集體停繳房貸已遍及25個省份，外界關注會否觸發系統性金融風險。根據《21世紀經濟報道》報道，戴相龍前日（16日）在「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」上表示，中國今年第三、第四季經濟成長預估會有逾5%以上的年增長率，全年增長可能超過4.5%。

戴相龍表示，2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，有關部門相應調整房地政策，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移。在此過程中，出現房地產業投資下降、房企債務違約增加、「炒房客」財富縮水的現象，這是難免的。但是，中國不會出現美國2007年發生的「次貸危機」，對購房自住者影響也不大。

2007年，美國住房市場發生因次級抵押貸款機構破產、投資基金被迫關閉、股市劇烈震盪引起的金融風暴。

對於當前房地產困境，戴相龍提出如下建議：增強發展房地產業的信心，保持房價總體穩定；其次，住房貸款要支持對住房的梯度需求（消費者年齡、收入滿足自身住房需求）；第三是開辟多種住房融資渠道。