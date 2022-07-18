被指「走後門」 易烊千璽昨稱放棄公職

中國國家話劇院7月6日公示了2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單，其中知名藝人易烊千璽、羅一舟、胡先煦在列。此名單引起網民的極大關注，「明星考編（即考事業單位編制）」一時成為熱議話題。據中新社報道，中國國家話劇院前天在官網發布關於2022年應屆畢業生招聘有關情况的說明，指出不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」（即量體裁衣）問題。

易烊千璽昨日回應事件，他稱「真誠地向所有關心、支持、批評我的各位表示歉意——之所以這麼晚回覆，是因為事情發展的走向、所波及的範圍，確實超出了我個人能解釋清楚的範疇。」 他表示，整個應聘過程完全遵照中國國家話劇院招聘通知和考試要求進行了三次考試。第三次因疫情防控原因無法參加線下考試，他在5月2號參加了由中國國家話劇院統一組織的線上考試。「過程中，我從未與國家話劇院的老師協商或討論任何涉及『蘿蔔坑』的事，也從未使用任何所謂『走捷徑』的方式來獲取名額。」

易烊千璽稱龐雜的流言蜚語讓他逐漸變得面目模糊，失去了基本的「人樣」，無論作為公眾人物還是個體本身，這種「失真」都讓他感到巨大不安。「為了不再給大家增添困擾，經過慎重思考，我決定放棄入職國家話劇院。但如果有機會，我還是會繼續嘗試走進話劇領域學習和提升自己。」

錄取名單另一人

胡先煦：無行使過特權

昨日，演員胡先煦也在個人微博回應網民對其報考國家話劇院的質疑，表示三次面試，一次不少，其間絕對沒有享受或行使過任何特權；如果依然有人對報考過程存在質疑，可以拿出證據檢舉，他願意隨時再次接受並配合一切調查。