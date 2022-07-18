寫詩罵蟬被指影射習 上海記者認錯

宣克炅是SMG融媒體中心旗下「看看新聞Knews」記者，是上海本地知名媒體人，其微博有164萬粉絲。上周五，宣在個人微博上貼了一篇《致知了》的打油詩。詩中寫到，「高高在上」、「平添幾分燥熱」、「肥頭大耳」等字句。帖子發布後，有網民對號入座認為此詩是影射國家領導人，該詩被截圖廣泛流傳。

稱蟬叫躁亂寫詩 網民對號入座

據SMG融媒體中心的通報稱，中心收到舉報後，分管電視台領導和中心輿情工作組高度重視，立刻致電宣克炅要求其刪除該篇微博（致電前該微博已刪除）。通報顯示，經宣克炅本人陳述，7月15日早上7時43分許，其在小區外跑步道上跑步，因頭頂知了（即蟬）大叫擾亂心緒，近日天氣又悶熱高溫，於是寫了一首以鳴叫的知了為主題的「打油詩」，發布在其個人微博帳號。

「不被人誤讀也是媒體人職責」

該通告稱，帖子發布約30分鐘後，宣克炅本人發現有網民評論誤認為意有所指，且有親友陸續詢問該篇微博含義，宣本人對網友的聯想和輿情擴散始料未及，遂在該微博發布30多分鐘後予以刪除。通報又稱，宣克炅認識到錯誤，對自己因敏銳度不足、把關意識不夠，衝動之下發布的微博言論作了深刻反思；「在公眾存在焦慮的當下，不被人誤讀利用也是成熟媒體人的職責所在。」

明報記者