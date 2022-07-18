推翻前朝再談判 中菲鐵路添變數 小馬可斯稱3計劃貸款被視「撤銷」 中方：願續合作

繼斯里蘭卡出現債務危機，被外界指與其加入中國的一帶一路基礎建設有關之後，菲律賓也表示將審視有關項目。據路透社報道，菲律賓交通部副部長查維斯（Cesar Chavez）表示，小馬可斯在月初的內閣會議，表示要投資更多在鐵路運輸，重提中方援助鐵路項目一事。他指出，前總統杜特爾特政府要求中方按協議提供貸款，但未獲中方回應，3個項相關計劃的官方發展援助貸款協議已被視為「撤銷」。查維斯表示，菲方也在考慮其他的融資選擇。

斯里蘭卡現債務危機 菲國謹慎

對此，一名不願透露姓名的中國官員回應稱，「我可以說，中菲在鐵路項目的合作仍將繼續，中方對有關討論持開放態度。」

報道引述菲律賓政府數據指，菲律賓原本鐵路相當發達。早在二戰前，鐵路總里程數已經高達1100公里。但是到了2016年，菲律賓仍在運營的鐵路總里程數已經下滑至77公里，比亞洲很多都市中心都差。杜特爾特政府2017年4月推出「大建特建」大規模基礎設施投資計劃，要在六年內投資8.4萬億菲律賓比索（約1.2萬億港元），在菲建設基礎設施，項目包括道路、機場、鐵路、港口等領域。

中菲3個鐵路項目是在中國官方發展援助計劃下，經由兩國政府的談判達成融資貸款協議。該鐵路項目談判始於2018年，在杜特爾特執政期間，他尋求加強與北京的關係，擱置南海爭端，以換取數十億美元的援助、貸款和投資承諾，其中包括對菲律賓基礎建設計畫。

3項目逾700公里 涉384億

據《聯合報》報道，第一個項目是蘇比克─克拉克鐵路，全長71公里，位於馬尼拉以北的中呂宋南部，連接蘇比克灣自由港區域克拉克國際機場的紐帶，這兩個地點是當地最大的交通樞紐，將全部採用中國標準來建造。該鐵路將與北線鐵路銜接，根據規劃將會延伸到克拉克新城，一旦建成可實現菲律賓經濟的核心港口到鐵路到航空三種運輸的多式聯運，大減當地的物流運輸效率，同時亦降低物流成本。

第二個項目是棉蘭老島鐵路項目達沃─迪戈斯線段，項目長約60公里，是連接整個棉蘭老島的重要鐵路。完工後可以運送棉蘭老島上的居民，減少一半以上交通時間，亦提高當地的經濟發展。

菲方希望重新談判的第三個項目，是從馬尼拉大都會通往比克爾省的581公里鐵路線。這條名為菲律賓國家鐵路南方長途鐵路項目的鐵路線，預計造價約27億美元（約211億港幣），全線總長380公里，連接菲律賓最重要的兩個城市，一旦建成就可以減少4個小時的車程。

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