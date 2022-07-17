易烊千璽特權門 國家話劇院：沒「因人設崗」

院方否認有人沒面試 稱沒簽合同

國家話劇院本月6日公布今年擬招聘的畢業生名單，共有10人上榜。其中易烊千璽、羅一舟和胡先煦，均以中央戲劇學院應屆畢業生身分被招入「演員」崗位。惟名單一出，便引來爭議。因招聘條件列明，應聘者在校期間應為「非在職人員」。但3名男星參與過多部影視作品；且去年要筆試的演員崗位，今年不用筆試；加上有藝人行程與面試日期相撞，均被質疑過程不公開公平、明星享特殊待遇。

國家話劇院昨回應事件，表示本次演員崗位計劃招聘10人，經招聘程序擬錄用7人，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題，也不存在有人沒有參加面試的情况。聲明指，此次招聘共590人報名，其中447人通過資格審查。依成績由高到低排名，確定了10名擬聘人員。經資格審查，擬聘人員均符合要求。針對網民反映的部分人員不符合「非在職人員」條件，話劇院已覆查，10人在校期間均未與任何單位簽訂勞動合同，未繳納社會保險。未發現他們與任何單位建立勞動關係，符合有關規定。

不過聲明未能平息爭議。網民質疑，易烊千璽可能簽署了勞務合同（即僅提供服務，與單位沒有從屬關係），要求稅務總局公示其納稅清單。

國家話劇院是國家表演最高級藝術團體，直屬國家文旅部，其「編制崗位」由國家撥款發放工資。《環球時報》前總編輯胡錫進在微博稱，國家話劇院需要這些新星來保持人氣，易烊千璽等人也需要國家話劇院這塊牌子。但為徹底平息此事，他建議易烊千璽等人主動考慮放棄事業編制，作為「編外」進入國家話劇院。