網民「出征」斥抄漢服 Dior百褶裙內地下架

質疑未提馬面裙關係 反變品牌標誌

引發爭議的裙裝來自Dior 2022年的早秋系列，這款黑色長裙正面是一塊平順的布料，兩側有細褶。布料與褶皺之間前後都有開衩處理，外形與傳統服飾馬面裙高度相似。不過Dior官網中的產品說明指，該款半身裙採用標誌性的Dior廓形，「是一款全新的優雅時尚的單品」。網民質疑，產品隻字未提與馬面裙的關係，紛紛指摘該品牌「抄襲」、「文化挪用」。

馬面裙是明清時期漢族女性主要裙裝樣式，一般為兩片式、前後光面、左右打褶。該裙裝從正面看時，狀似馬的面部。起源可追溯到宋朝，明清大為流行。現時粵港等地結婚時新娘穿的「裙褂」，也可見馬面裙的痕迹。

過往亦有西方品牌使用馬面裙元素。CHANEL 2010年早秋推出一系列以中國為靈感的服裝，其中包括套裝搭配剪短的馬面裙。惟該系列取名「巴黎——上海」，發布舞台也在上海。據新聞晨報，從事服裝行業的祝先生認為，早年Dior或Prada等品牌的中國風設計，在大多數國人心中都是正面的。此次Dior「翻車」最主要是使用中國傳統服裝元素，卻絕口不提，反而變成「品牌標誌」。亦有觀點認為，馬面裙沒有知識產權，不能用抄襲視之，最多是「文化挪用」。

「#迪奧 抄襲#」的話題昨衝上微博熱搜榜第一。極目新聞昨指，Dior中國官網已查詢不到該商品。客服被問到商品是否下架，回應稱「已經全部售罄」。至於網傳抄襲一事，稱暫不清楚。英國官網仍有這款裙在售，價格為2700英鎊。Dior的官方instagram帖文下方則有大量網民留言批評其「文化剽竊」。

人民網評論促Dior回應網民關切

人民網評發表評論，指近年中國風風靡全球，中華文化是中國的，也是世界的，「我們對於借鑑中華文化豐富人類美好生活是支持的」；又稱Dior應盡快回應網民關切，「迪奧要明白，全球消費者不僅都在看着，還會根據迪奧的表現投票」。

Dior在中國市場捲入爭議已非第一次。中國攝影師陳漫2021年在上海為《迪奧與藝術》展覽拍攝照片，作品卻被批評「醜化亞裔」。