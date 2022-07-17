前副財長朱光耀：經濟危機二戰後最嚴重

據中新社和新浪財經報道，朱光耀在「中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會」致辭時指，當前危機之一是全球經濟衰退，世界銀行已將今年全球經濟增長預測調低至2.9%，國際貨幣基金組織預計也將下調全球經濟預期至相同甚至更低。根據經濟學傳統認識，全球經濟增長率低於3%便意味陷入衰退。朱認為，疫情衝擊全球供應鏈穩定，而印太經濟架構等美國和西方搞集團對抗的「政治病毒」讓情况雪上加霜。

倡中國做好自己事 力推改革開放

在此背景下，朱光耀主張，中國現在要堅定不移把自己的事辦好，大力推進改革開放，盡快使經濟增長回到潛在生產力（將發揮出巨大能量的生產力）水平，也就是5%-6%的增長水平。他提到，要找出一條提高全要素生產率的新路，增強發展動力，鞏固好經濟發展基礎，保持經濟運行在合理區間。

朱光耀亦談及全球債務危機。他引用國際金融協會數據，稱2021年全球債務總額303萬億美元，為全球GDP三倍多，其中很大比重是公共債務；發達國家加息縮表造成發展中國家面臨進一步的公共財政債務壓力，令到外債較高的發展中國家的貨幣和財政政策面臨艱難取捨。