西安爛尾樓業主包圍銀保監 促查銀行「違法放貸」

業主：領導不要怕，我們不打你

爛尾樓盤業主集體停供風波正在多省市陸續上演。據程式社區網站GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」統計，至昨日截稿前，內地已有297個樓盤的業主發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

「自由亞洲電台」報道，上千名西安爛尾樓業主於14日一度包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建築商。社交平台Twitter上有影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」，現場有大批警察戒備。過程中，儘管有公安局長居中協調，銀保監局官員仍一度猶豫是否步出大門與陳情代表溝通，業主則喊話「領導不要怕，我們不打你！」。

官媒稱有樓盤已復工

正當今次風波引發外界關注會否觸發系統性金融風險之際，內地央行旗下的《金融時報》15日晚發文，稱近日內房多個樓盤項目延期交付事件提起關注，在有關部門和房地產企業等共同努力下，早前涉及停工風險的多個樓盤，部分已正常施工，亦有樓盤迎來了復工消息。多間內房已力推「保交樓」工作，全力推進項目復工復產。文中更列出4個被指停工風險的樓盤情况，稱網上告知書情况不實，項目正常施工。