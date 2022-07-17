雙城論壇周二視像舉行 兩市將雲簽約擴合作

國台辦：兩岸加強交流民心所向

據「上海發布」，本次論壇將在上海市與台北市分別設立會場，以「韌性 永續 人文」為主題，通過交流研討，推動兩市在節能減碳等方面的經驗分享和交流互動。上海方面表示，雙城論壇已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今雙方已經簽訂了39項交流合作備忘錄。

陸委會：中共作為 非台心之所向

國台辦發言人朱鳳蓮也應詢表示，多年來，論壇為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福祉發揮了積極作用，成果有目共睹。「我們支持兩岸城市之間開展廣泛深入交流，共享合作紅利，造福兩岸同胞」。對此，台陸委會表示，兩岸交流的目的應在反映台灣主流民意與社會期待，不是附和對岸的主張。

中國台灣網昨發表「雙城論壇，漂浮在海峽的和平之舟」的來稿，將雙城論壇稱為兩岸交流中的經典節目，是觀察兩岸關係，特別是台灣政治現狀的風向標。文章說，每年的雙城論壇都在各種嘈雜聲中舉辦，大陸藉由論壇向台灣人民展現善意；民進黨當局在獨派聲討中，仍同意台北維持與上海交流，也是想維護住兩岸關係的最後底線。

本屆論壇被指確定舉行的時間較趕，中央社稱，因此無法落實提前閉環管理，上海主會場只安排政府官員、受邀與會的嘉賓入場，媒體與其餘相關人員無法進入主會場，而是被安排在分會場，以視訊方式觀看上海與台北兩個會場情况。