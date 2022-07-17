美再對台軍售 涉零件坦克組裝技術 稱增強與盟友「互可操作性」 內地專家：須警惕內容

DSCA在聲明中指出，美國國務院已同意批准向台灣駐美代表處銷售一籃子承包商技術支援與相關技術設備，總額達1.08億美元。DSCA已知會國會這項軍售。中央社引述聲明指出，這次軍售項目包括非機密備件與維修零件，以及坦克與戰車組裝；後勤技術支援；美國政府與承包商代表技術與後勤支援；以及其他後勤與計劃支持。

台表感謝：有助維持戰車裝備妥善

DSCA指出，此次軍售將有助於維持台灣的車輛、小型武器、戰鬥武器系統與後勤支持物品，增強因應當前與未來威脅的能力，維持軍事能力目標，同時進一步增強與美國和其他盟國的互可操作性。接收方將能毫不費力地將這些設備與支援納入軍隊中。DSCA又稱，這項軍售基於《台灣關係法》，支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

台灣外交部昨日清晨表示，已接到美方正式通知。台總統府則對美方表示感謝，稱軍售案充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策。台國防部亦發出新聞，強調面對大陸軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，美方此次同意供售之車、兵及戰材零附件品項，有助於維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。軍售案可望在1個月後正式生效。

內地專家推斷或包含烏戰情報分享系統

上觀新聞引述廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍表示，這次軍售的內容，完全是按美國的意志來主導。美方提到，這次軍售項目有助於提高台軍和美國包括其他可能妄圖介入台海的國家的武器互操作性，推斷這次對台軍售中可能包括C4ISR系統（作戰指揮信息系統）等相關項目，就像在烏克蘭使用的一樣。例如烏軍武器平台與美國和北約的信息系統聯通，然後美軍提供戰術情報，由烏軍打擊。鄭劍指出，看似是在給台軍的老舊美式裝備提供一些後續維護服務，但實際上更要警惕的是所謂互操作性所涉及的具體內容。

本港軍事專家梁國樑對本報表示，美國現在是有求於華，此前中美高層互動頻繁，因此美國也要通過軍售強調對台的支持，保持一種「聯繫」，「打台灣牌始終是美國遏華的一個重要手段」。

這是拜登政府上任一年半以來第五度對台軍售，也是今年第四度宣布對台軍售，暫時未見中國大陸的官方回應。

明報記者

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