豫村鎮銀行存戶獲墊付 「錢到帳了」 系統首日塞車 有人卡在登記頁面

首批對象5萬元或以下存戶

據河南銀保監局、河南省地方金融監管局等監管機構11日公布的對於「帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付」、「15日開始首批墊付」的要求，河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等4間涉事銀行昨發布資金墊付說明，稱「單家機構單人合併金額5萬元或以下的客戶」，應先在官網登記，通過審核後次日在微信小程序「村行墊付」上認證身分、確認墊付金額並填寫帳戶信息，閱讀及勾選墊付協議後，將獲墊付資金。

當局變現新財富集團資產墊付

「第一財經」報道，昨有存戶表示填寫完手機號碼後，系統顯示「手機號碼不在本批次內」。另有部分存戶「卡住」在此前未登記，或提交身分證的頁面。一位柘城黃淮村鎮銀行存戶到上傳身分證的步驟，顯示由於網絡原因，一直未能上傳成功。還有一些開封新東方村鎮銀行存戶稱，昨日早上登錄官網時，頁面顯示「系統當前訪問的人數太多，請稍候再試」。

不過，亦有存戶表示已收到墊付資金。「中新經緯」報道，有一些涉事銀行客戶於昨午近12時，陸續在群裏「曬圖」稱「提現成功」。對於小程序「卡住」的情况，有關客服人員表示，由於小程序開通首日，客戶較多，或會出現網絡「卡住」，建議耐心等待。

「央視新聞」14日披露，此次墊付資金來自地方公安機關在案件查辦過程中，查封、扣押、凍結的新財富集團部分資產處置變現所得資金，而非南京銀行。對於早前流傳在追查存戶錢款流向時，發現南京銀行是結算行，官方表示南京銀行與案件沒有關聯。

據多家內媒起底，新財富集團背後的實際控制人為行事低調的商人呂奕，他透過操縱一系列影子公司，涉足內地多間城商行和村鎮銀行。