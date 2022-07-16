北京聞風：內地嚴打罪案 爭民眾安全感 ／文：鍾鳴九

夏季治安打擊整治「百日行動」由公安部於6月25日統一部署，旨在「重拳打擊突出違法犯罪，大力整治社會治安問題」。除河北外，上海、江蘇、湖北、湖南、江西等地均在部署後半月內公布工作進展。

分析人士稱，內地歷來重視民眾安全感，去年中共十九屆六中全會後，「安全感」寫入《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，與人民「獲得感」、「幸福感」並列。近來內地發生數起惡性事件，尤其河北唐山燒烤店打人事件等造成惡劣影響，公安部部署此次專項行動實為有的放矢。

百日行動有的放矢 屢提楓橋經驗

內地嚴打犯罪力度從措辭可見一斑。公安部媒體《人民公安報》在報道各地進展情况時，用「以打開路亮劍攻堅，鐵腕整治社會治安」為題，上海「保持對違法犯罪的凌厲攻勢」，江西則提出要「緊盯不放、露頭就打、嚴懲不貸」。

此外，「楓橋經驗」一詞在此次「百日行動」中多次出現。中共中央黨校（國家行政學院）公共管理教研部教授竹立家對此表示，「楓橋經驗」是成功的基層治理方式，內地近年也多次強調在此基礎上進行治理模式創新，要求在維護社會穩定時要注意工作方法，預防糾紛，化解矛盾，與嚴打犯罪相比，體現政府社會治理「柔」的一面，二者相輔相成，「剛柔並濟」。

分析人士稱，「剛柔並濟」是內地多年社會治理經驗的總結，對保障民眾安全感，維護社會治安效果顯著。最高法院分管刑事審判的副院長沈亮7月12日在新聞發布會上表示，近10年法院落實寬嚴相濟的刑事政策，依法嚴懲嚴重刑事犯罪，同時，對於民間矛盾引發，具有法定或者酌定從輕情節的，依法從輕處罰。2013至2021年，內地殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪數量下降逾三成，「社會治安秩序持續向好」。

文：鍾鳴九