「雙城論壇」下周開 柯文哲：該做的事做一做

規模歷年最小 議員質疑為辦而辦

雙城論壇自2010年首屆以來，至去年已連續12年不曾中斷。今年主辦方為台北市政府，地點選在晶華酒店，雙方各發表一場永續環境保護演講、簽3項諒解備忘錄（MOU）後閉幕。《聯合報》報道，昨日柯文哲在市議會備詢時，有議員質疑19日舉辦時間過於倉卒，好像是為辦而辦。柯文哲說，5月的疫情把一切都打亂，所以沒有所謂提早開還是晚點開，他的想法就是該做的事做一做，平常心應付。

柯文哲又說，雙城論壇就是保留有一個溝通的形式，兩岸間已經走到這麼僵，能維持就已經不錯了，至於舉辦時間大家等宣布時就知道了，屆時一定網絡直播，公開透明，沒有什麼黑箱。

去年雙城論壇由上海方主辦，受疫情影響延到年底以視像方式舉行，僅有兩市市長對話、演講，取消了「分論壇」。而針對雙城論壇，台北市議會上個會期曾決議如果大陸軍機繞台，台北市府辦就不得動支近140萬新台幣（約37萬港元）預算。因近期大陸軍機持續繞台，柯文哲前天在市議會曾和市議員辯論大陸軍機繞台的定義，表示應由陸委會解釋。他又稱自己做總統也會飛越海峽中線。