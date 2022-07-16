分析官方通稿 學者料疆反恐「告一段落」

重心轉經濟 料推「文化潤疆」新策

去年底，原廣東省長馬興瑞調任新疆，接替陳全國擔任書記。蔣指出，前任書記着力反極端主義，新任書記馬興瑞相對務實，上任後加大招商引資、推動旅遊、打通物流、增加就業等，「是經濟、文化等多方面的綜合治理，不是單一推進反恐、反分裂」。此次官方報道中，也沒有提及「反恐」，只有一句「推動維穩工作法治化常態化」。蔣指出，這意味着集中、大力度的反恐措施告一段落，「也不是完全畫句號，但要跟經濟發展同步協調，相信新疆社會生活轉向正常化，限制相對減少」。

央視昨強調，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」的方略，在此次習近平行程中，「是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示」。針對此次行程，蔣指出，報道畫面中，習所到之處洋溢着歡樂祥和的氣氛，「與美國所說的社會氛圍很不一樣」；且合照團體有幹部、政法部門、宗教各族群眾等，接觸面廣，意在展示凝聚民心的形象。明報記者