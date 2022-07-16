習：疆保持長期穩定 最重要在人心 看維族童背古詩《憫農》 稱文化教育「抓早抓小」

訪絲綢之路經濟帶工程社區棉場

此行是習近平七一訪港後首次公開露面，亦是他2014年後、時隔8年再次考察新疆。他此行有中辦主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、軍委副主席張又俠、中央書記處書記陳希4名政治局委員隨行，還有新上任的國家民委主任潘岳、公安部長王小洪等。央視新聞聯播昨用32分鐘長篇報道習近平此行。

據央視，習近平先後來到烏魯木齊、石河子、吐魯番等地。在烏市少數民族居民佔95%以上的天山區固原巷社區，習指出，社區工作連着千家萬戶，「要充分發揮社區基層黨組織的戰鬥堡壘作用」，緊貼各族居民。習還觀看了維族兒童表演背誦古詩《憫農》，指出中華優秀傳統文化教育「抓早抓小、久久為功、潛移默化、耳濡目染」，有利於夯實傳承中華優秀傳統文化的根基。

稱樞紐地帶 「向西開放橋頭堡」

在烏魯木齊國際陸港區，習近平透過實時畫面察看中歐班列集結中心和口岸作業，強調隨着「一帶一路」推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區，一個樞紐地帶；要「打造向西開放的橋頭堡，推進絲綢之路經濟帶核心區建設」。

周三下午，在兵團八師石河子市，習近平會見了兵團老中青三代建設者代表，強調兵團為推動新疆發展、增進民族團結等作出了不可磨滅的貢獻；「兵團的戰略作用不可替代」。習還到八師一四三團的棉花種植基地，向種植戶詢問棉花種植、銷售等情况。在吐魯番市，他考察了當地葡萄特色產業，強調要推動文旅融合發展，打造富民產業。

習指出，要聚焦新疆工作總目標，要不斷探索全面貫徹新時代黨的治疆方略的有效辦法，「新疆保持長期穩定最重要的在於人心。要堅持團結一致向前看，最大限度發揮廣大幹部群眾在保穩定、謀發展、促改革中的積極作用，注意傾聽社會各界意見。要推動維穩工作法治化常態化」。習指出，要深刻認識發展和穩定、發展和民生、發展和人心的緊密聯繫，推動發展成果惠及民生、凝聚人心。要培育壯大特色優勢產業，增強吸納就業能力。把鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接起來。

習所到之處 「各族載歌載舞」

習還強調，要鑄牢中華民族共同體意識，促進各民族交往交流交融；要教育引導幹部群眾正確認識新疆歷史特別是民族發展史，樹牢中華民族歷史觀，鑄牢中國心、中華魂，特別是要深入推進青少年「築基」工程。

在報道中，習所到之處，都有群眾興奮揮手，「各族群眾載歌載舞」。罕見的是，央視還播出習離疆返京時的畫面，只見各族民眾沿途歡送，高喊「歡迎再來」，歡呼聲和掌聲經久不息。

習近平上一次考察新疆是在2014年4月底，結束行程甫飛返北京，烏魯木齊火車南站就發生爆炸。2016年，陳全國到新疆任書記，一改前任張春賢着力發展經濟的做法，採取嚴查「兩面人」、設立「教培中心」等做法。惟做法近年受西方國家批評，美國等多國對有關官員實施制裁，今年6月起禁止新疆的產品進口。

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