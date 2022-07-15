返京隔離要戴手環 大量投訴下撤回

「7月13日晚從珠海回到北京，社區通知我居家隔離7天，在家門口貼上封條和門磁（檢測門是否關閉的小型感應器），凌晨1時突然送來一個電子手環」，「財新網」引述居民李芳（化名）稱，其社區要求下載「微健康」App，每天佩戴手環量體溫。該手環有體溫測量、心率監測等功能，須24小時佩戴。

另一名從深圳返回北京的居民表示，發現手環沒有3C認證（中國強制性產品認證），只有一張合格證，公司網站也無法訪問。有網民對手環侵犯個人私隱表示擔憂，「目前沒有看到任何文件有關於手環的政策規定，這是否侵犯了個人私隱？」另有人認為形同「電子腳鐐」。

根據「東方網」消息，相關居委會表示前晚區裏接到緊急通知，「發到夜裏兩點多。居家隔離都得佩戴」。也有居委會表示，戴電子手環是為了取代原有的門磁，「讓周圍鄰居更能接受一些」。

涉事產品的北京微芯感知科技公司職員稱，手環會蒐集體溫、身體狀態等資料，「會傳到後台，公司會保密的，除了必要信息給想知道的單位外，其他不會外傳」，又稱不會蒐集用戶位置資訊。昨日，有居民表示由於投訴過多，社區已將手環回收。

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