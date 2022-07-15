無錫人：健康碼綠沒用 現只看門鈴碼 當地研發功能如場所碼 評論：收窄了「上級權威」

場所碼是目前在內地廣泛使用，進入商場、汽車站等場所時，需要掃描的專用二維碼。「門鈴碼」則為無錫市研發、功能相當於「場所碼」的工具，掃碼即可顯示蘇康碼、行程卡、核酸檢測結果、疫苗接種和居家健康檢測提醒等5項內容。

未按時檢測 門鈴碼賦紅納入徵信

本周二（12日），無錫梁溪區發布疫情防控通告，稱未在規定時間內完成核酸檢測者，將對其「門鈴碼」賦紅碼警示，限制進入各類市場和公共場所。此前，無錫江陰和新吳區也有相同措施，並列明「將未做核酸人員納入徵信範圍」；新吳還規定，「對於沒有壓實主體責任的企業，納入企業信用系統」。

據「紅星新聞」，新吳區新安街道的一名工作人員稱，按照新吳區的規定，目前全民核酸每天都要做，「如果兩三天沒做核酸，可能會納入（徵信系統），目前還沒發生過」。工作人員並稱「這是根據當地的疫情整改的，不算地方上加碼。」無錫市衛健委則稱不清楚此事。一名無錫居民指出，雖然健康碼是綠色，但是「現在只看門鈴碼，不僅不能進公共場所，還會被嫌棄」。

內地有評論文章指出，無錫「門鈴碼」勢必與健康碼對立。「健康碼綠碼的情况下，門鈴碼很可能是紅碼，一旦兩碼不一致，是要聽從健康碼的上級權威，還是服從門鈴碼的地方限制？」文章指出，無錫實際上降低了健康碼的應用權重，收窄了國務院和省級層面賦予健康碼的權威，屬於層層加碼的行為；「是地方防疫追求短期效應的一面」。也有評論指出，出現繁多數字化手段限制人員出行，如果不加以遏制，公民可能會面對基本權利受到過度侵擾的困境，人們的心理健康和社會經濟發展亦會受到影響。

律師：地方政府沒相關權力

此外，據「第一財經」，國楓律師事務所許蓓蓓律師指出，開展徵信業務，要遵循相關法律法規，地方政府沒有權力直接將沒有參加檢測的個人納入信用系統。

《南方都市報》亦引述北京大學法學院教授沈巋稱，不做核酸就將健康碼賦紅碼，從而限制出行自由，「是沒有法律依據的」。根據傳染病防治法，對人身自由採取限制措施的，只限於隔離治療、醫學觀察的人士。

（新冠疫情）