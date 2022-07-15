中紀委揭官員坐監仍支薪領獎金

刊文稱要不折不扣執行處分決定

據「中國青年網」昨日報道，文章列舉出多個處分執行「打折扣」的案例，以「獲刑仍領工資」為例，福建省物價局原副主任科員林×在2011年因嚴重違紀被判處3年有期徒刑，2013年12月被開除黨籍，但在此期間該局仍向其發放工資、獎金。

文章指出，對處分「打白條」主要有幾種類，包括處分宣布送達「失範」（無規範），待遇調整落實「空轉」，年度考核、獎金發放、評先評優「混亂」。

此外，各地在檢查過程中，還發現處分決定未歸檔或歸檔超過期限、恢復黨員權利不及時、辦理恢復程序手續違規等現象。

對此，北京大學廉政建設研究中心副主任庄德水表示，必須嚴格落實《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，堅決糾正和防止處分決定執行不到位問題，確保處分有阻嚇作用，紀律也有約束力。文章亦指出，有關部門還需聚焦關鍵環節，建立協作聯動長效機制，形成工作合力，切實確保處分執行無縫對接、真正落實。