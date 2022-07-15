中紀委揭官員坐監仍支薪領獎金

【明報專訊】中央紀委國家監委網站周三（13日）發布「防止處分執行打折扣」的文章，揭露內地個別地方和部門，在對違法違紀公務人員執行處分決定中，存在「打折扣」、「打白條」現象，甚至出現「雖被判刑仍在領薪」。文章表示，全面及時、不折不扣地執行黨紀政務處分決定，對於發揮其懲戒、警示、教育作用，鞏固反腐鬥爭成果，落實全面從嚴治黨要求具有十分重要的意義。
刊文稱要不折不扣執行處分決定
據「中國青年網」昨日報道，文章列舉出多個處分執行「打折扣」的案例，以「獲刑仍領工資」為例，福建省物價局原副主任科員林×在2011年因嚴重違紀被判處3年有期徒刑，2013年12月被開除黨籍，但在此期間該局仍向其發放工資、獎金。
文章指出，對處分「打白條」主要有幾種類，包括處分宣布送達「失範」（無規範），待遇調整落實「空轉」，年度考核、獎金發放、評先評優「混亂」。
此外，各地在檢查過程中，還發現處分決定未歸檔或歸檔超過期限、恢復黨員權利不及時、辦理恢復程序手續違規等現象。
對此，北京大學廉政建設研究中心副主任庄德水表示，必須嚴格落實《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，堅決糾正和防止處分決定執行不到位問題，確保處分有阻嚇作用，紀律也有約束力。文章亦指出，有關部門還需聚焦關鍵環節，建立協作聯動長效機制，形成工作合力，切實確保處分執行無縫對接、真正落實。