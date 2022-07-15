規劃建福州台北高速公路 陸：2035年通車 台未回應

廈門泉州兩線連接金門

根據國家發展委網站和福建新聞網，《規劃》指出，國家公路網規劃總規模約46.1萬公里，由國家高速公路網和普通國道網組成，其中國家高速公路約16.2萬公里，普通國道約29.9萬公里。計劃到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，形成多中心網絡化路網格局，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。

國家高速公路網由7條首都放射線、11條北南縱線、18條東西橫線，以及6條地區環線、12條都市圈環線、30條城市繞城環線、31條併行線、163條聯絡線組成。其中福州與台北的高速公路項目列於首都放射線的第三條G3，按規劃這是北京至台北主線的一部分。另規劃的聯絡線中，還列出G1534、G1533這兩條路線，分別從廈門、泉州連接至金門。

兩岸高鐵 台曾稱陸一廂情願

大陸在去年2月曾公布《國家綜合立體交通網規劃綱要》。根據綱要，2035年之前將建成直達台灣的高鐵。去年11月大陸網上也出現《2035去台灣》的一首歌，引發兩岸熱議，大陸國台辦當時回應時也提及興建通往台灣的高鐵一事；台陸委會則表示，此事涉及雙方公權力事務，兩岸從未針對此進行討論，批評這是大陸一廂情願的統戰。不過，昨日暫不見台方的回應，聯合報則質疑，「大陸又來吃台灣豆腐？」

大陸與台灣最近的距離約126公里，大陸端是福建福州的平潭島，台灣端是新竹的南寮漁港。目前兩地最快的海上船程約兩個半小時。