知斷供法律後果 業主：絕望下無奈之舉

借百萬武漢買屋 爛尾不敢告訴病母

「中新經緯」報道，在武漢光谷工作的張女士，2020年1月購入綠地光谷星河繪項目的一個單位，原應於今年12月收樓，但如今20座樓中僅有2座「封頂」。項目距離最後交樓日期僅剩不足半年，張女士和其他業主眼看收樓無望，擬定停貸告知書，稱業主一致決定，自合同交房日期2022年12月31日起，將停止供款，直至樓盤完工驗收合格交付。

張女士表示，單位是在家人資助下購買的，「我首付還是向親戚借的，貸款102萬元（人民幣，下同），貸款行是工商銀行武漢水果湖支行，每月供6000多元」。她說，因為母親身患癌症，她怕家人擔心，不敢告訴家人房子可能會爛尾。

對於停供的決定，她哽咽地說：「停貸也是絕望下的無奈之舉，房租加房貸基本掏空我每個月收入，面對毫無希望建成的房子，我想把自己從馬拉松式的維權中解脫。我知道所有的後果，但是我太累了，就只剩下這條路了。」

據多名綠地光谷星河繪的業主表示，該項目開盤後「賣得非常火爆」，一共開盤9次，每次都是「日光」，但張女士稱，當2021年6月該項目最後一座售罄，多名業主發現，除了正在銷售的一座樓有人施工，其他樓棟已全部停工。