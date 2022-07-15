爛尾樓按揭 研究機構料涉2萬億 銀行稱風險可控 銀保監會引導金融機構市場化處理

據本報綜合統計顯示，目前已有河南、湖南、江西、廣西等省份約106個樓盤的業主發布公開聲明，稱如果樓盤無法在限期內復工，業主將選擇強制停還按揭貸款，風險與損失由各方共擔。在這些樓盤中，部分是延期交付多年的爛尾樓，亦有還未到交樓時間、但至今難以復工的停工盤。斷供項目中很多涉及恒大、新力、世茂等企業。

違約發展商佔行業產能1/4

爛尾樓面積約為半個香港

「第一財經」引述研究機構人士估計，目前違約發展商停工面積平均佔在建樓宇面積20%左右，違約發展商佔行業總產能的比例約25%，估算行業停工面積約為行業施工面積97億平方米的5%左右，總面積約為5億平方米（面積約為半個香港）。從銀行資產方面看，假如停工5億平方米，按照每平方米資產價格1萬元測算，對應資產價值5萬億元，若都是已售項目、平均首期60%，則對應總值2萬億元的按揭貸款。

「銷售資金被挪用 供應商無錢怠工」

雖然各地政府和房企都將「保交樓」視為首要工作，但在當下房地產銷售不暢、資金短缺的狀態下，要全面復工復產並非易事。一名業內人士透露，當前導致停工的主要問題在於項目銷售資金被挪用，後續施工資金跟不上，供應商拿不到錢，只能以「怠工」應對，令一些項目即使復工亦進展緩慢。

針對業主強制斷供，建設銀行、農業銀行、興業銀行、郵儲銀行、工商銀行等多家大行昨日先後發布公告，稱總體風險可控，已公布的10間銀行涉及逾期按揭貸款餘額共22.7億元。其中農行提及，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元。興業銀行稱已出現停止還款的按揭金額共3.84億元，強調重點風險地區在河南。建行則稱當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤之情况，涉及該行規模較小，總體風險可控。

民生銀行、寧波銀行稍早前也有回應。民生銀行稱截至去年底，該行的個人按揭貸款餘額5900多億元，將嚴密關注市場動態並積極應對。寧波銀行表示，房地產按揭業務佔比較低，對公司影響不大。而市場議論風險較大的招商銀行，亦稱涉及「網傳停貸」事件的樓盤數量佔比較小，風險整體可控。

「高風險城市」擬收緊按揭貸款

彭博社引述消息人士報道，當局要求地方監管機構及銀行盡快提交相關報告，包括受影響的房地產項目，同時一些銀行亦計劃收緊對高風險城市的按揭貸款要求。

央視報道，銀保監會有關部門負責人昨回應事件表示，銀保監會將保持房地產金融政策的連續性、穩定性，保持房地產融資平穩有序，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行工作協同，支持地方政府積極推進「保交樓、保民生、保穩定」工作。

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