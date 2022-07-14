內地專家：Omicron BA.5致病能力明顯減弱

楊占秋在央視專訪中表示，目前為止，所有Omicron變異株病毒的致病能力較過去流行的病毒株相比明顯減弱，感染Omicron變異株病毒後引起重症病例，或有症狀感染的病例明顯減少，病人大多數是無症狀感染，即沒有任何症狀。這可能導致檢測、發現有困難，「但說到引起疾病的危害程度，它是明顯的降低了」。

楊占秋表示，過去一般認為，新冠病毒主要是引起肺的損害，而目前來說，Omicron變異株病毒僅僅是在咽喉、上呼吸道感染，類似感冒症狀，不會引起肺炎這類嚴重症狀。

據國家衛健委官網公布，內地前天新增確診98宗，其中本土病例57宗；另新增204宗本土無症狀感染者。其中上海新增5宗確診、另50宗無症狀感染者，當局為遏止病毒傳播，昨起新增20個疫情中風險區。

各地免除對非冷鏈進口貨檢測病毒

另外，國家衛健委網站發布《關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知》提到，根據最新研究顯示，常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，1天內全部失活。通知提出，各地不再對進口非冷鏈物品（運輸溫度在10℃以上的物品）核酸檢測。通知要求，各地應當嚴格按照國務院聯防聯控機制文件要求，落實進口非冷鏈物品疫情防控措施，抓緊調整進口非冷鏈物品靜置存放規定，不得層層加碼。

（綜合報道）

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