莫言說《莫言說》非莫言說 網上多冒名作品 稱欽佩作者才華

假作品入選大學教材 盼作者認領「孩子」

據「莫言」微信公眾號稱，冒名作品包括 《你若懂我該有多好》、《我》、《莫言說》以及一些詩詞金句。莫言表示欽佩這些冒名作者才華，為他們放棄著作權惋惜。他還透露，曾因假作品《你若懂我該有多好》被選入某大學教材，收到400元人民幣稿費。他希望此詩的作者趕快把「孩子」認領回去，同時也把稿費領回去。

文章亦附上名為「莫言在線打假」的影片，展示了一些冒名作品的內容，例如《酒色賦》的「如果世上沒有美酒，男人還有什麼活頭；如果男人不戀女色，女人還有什麼盼頭……」，《你若懂我該有多好》的「我把最深沉的秘密放在那裏，你不懂我，我不怪你」等，影片也配上寫着「哽住」、「欲言又止」、「莫言搖頭」等文字有莫言頭像的表情包。

莫言在文中表示，網上署他名字的作品還有很多。他說，「現代文學史上，靠一首詩成就詩人之盛名的例子很多，你這麼好的詩寄在別人名下，在網絡上流浪，實在是太可惜了」。莫言說，這些作者都是才華橫溢，根本毋須借助他的虛名，呼籲各位作者「前來認領」。

2012年獲得諾貝爾文學獎後，莫言曾多次打假，並發微博澄清，例如「理不糙，可我也想知道這是誰寫的」、「寫得挺好，沒必要署我名字」、「非我所作」、「不是俺寫的」。

網絡流傳大量偽名人語錄

在內地網絡，除了莫言，亦曾流傳大量偽名人語錄。包括楊絳、張愛玲等作家的「名人名言」，讓網民難辨真假。為了辨識被大量偽造的魯迅金句，北京魯迅博物館在2017年推出「魯迅博物館資料查詢在線檢測系統」，網民可通過該系統一鍵查詢「魯迅說過的話」，以此辨別名言真假。

明報記者