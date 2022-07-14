汪洋：台認「一中原則九二共識」能改善兩岸關係

海峽論壇 引鄭成功「收復台灣」史

綜合中新社、《聯合報》等媒體報道，汪洋在致辭中表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，並引述「鄭成功收復台灣的歷史」稱，雖然1949年後兩岸處於嚴重的政治對立狀態，但沒有人冒天下之大不韙，把台灣從祖國的懷抱分割出去。他表示，無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，在兩岸打破隔絕的狀態之後，才會有體現一個中國原則的九二共識。

汪洋亦批評，民進黨當局以一黨之私，人為阻隔兩岸的經濟來往和合作，最後只會事倍功半。他強調，台灣當局只要承認九二共識、堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，兩岸同胞就能受惠，並呼籲台灣同胞看清兩岸關係發展形勢，堅定站在歷史發展正確的一邊、堅決反對台獨的各種行徑。

國民黨副主席錄影致辭 反台獨

國民黨副主席夏立言以錄影致辭方式參與大會，他提出三點呼籲，包括繼續維護兩岸過去已達成的協議，保障兩岸經貿合作，降低兩岸交流可能的不便和成本，以及促進有利於兩岸和平的外在環境。他也強調，國民黨將在「九二共識」務實基礎上，繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持反對台獨。

大會開幕前，汪洋接見新黨主席吳成典，就台海兩岸關係交換意見。汪洋提到兩岸持續促進融合發展，吳成典則再強調九二共識是兩岸和平發展的基礎。去年12月舉行的第13屆海峽論壇，汪洋也曾在會前與吳成典見面。

台：不接受北京定義的九二共識

台陸委會回應汪洋的演講，稱不會接受北京定義「一中原則」的「九二共識」，「對岸作法毫無意義、徒勞無功。」