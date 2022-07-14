鼓勵國有企事業單位帶頭

據澎湃新聞統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發布「購房團購」相關政策或活動。

長春本月8日發文稱，支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院和社會群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。團購房不得低於成本價格銷售。

湖北黃岡通知，對20人以上團購承諾不低於個人總房款3%的優惠。浙江桐廬縣則指出，在備案價打折後價格基礎上，對一次購買10套及以上商品房的再下浮優惠3%；對一次購買20套及以上的再下浮優惠5%。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄認為，通過鼓勵團購買房，可促進商品房銷售，減輕庫存壓力，緩解購房觀望情緒。鼓勵部分國有企事業單位開展此類活動，一方面這些群體本身具備購買力，另外也能起到一定的帶頭示範作用。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，團購作用因地而異。如果城市供大於求嚴重，提振效果就會相對有限；而對一些已經觸底並開始回升的城市來說，作用才會更加明顯。

另有業內人士認為，團購做法不可取，和此前「西瓜換房」等一樣，有變相繞開「樓市限跌令」之嫌。