爛尾樓業主聲言「斷供」 遍15省份 施壓地方發展商復工 矛頭轉指銀行

江西「停貸告知書」惹各地仿效

今波「停供按揭」風波始於江西。事緣6月30日，一份由江西景德鎮恆大瓏庭樓盤全體業主當日發出的「強制停貸告知書」在網絡流傳，控訴樓盤去年5月因資金斷鏈而全面停工，警告發展商若未在本年10月底前復工，全體業主將會在11月「強制停貸」，即停止償還銀行按揭，「以保障自己的合法權利」。

聲明曝光後，數日之間內地多地的爛尾樓盤業主爭相響應，陸續表明拒絕向銀行供款，盼施壓地方政府及發展商完成工程。本報綜合網絡公開信息，發現目前網絡流傳涉及業主已發布停貸聲明的省份多達15個（見圖），具體城市增至數十個，既有省會城市，亦含三四線城市，包括鄭州、岳陽、邵陽、長沙、湘潭、衡陽、景德鎮、宜春、南昌、石家莊、南寧、瀋陽、太原、西安、靖江、宿遷、重慶、武漢、隨州、鄂州、咸陽、咸寧、荊州等城市均上榜。

樓盤不少屬知名民企項目

至截稿前，綜合網傳的停供樓盤數目已增至超過100個。有分析指出，相信未來數日內數目還會繼續增加。今次涉及停工或爛尾的樓盤，有不少屬知名民營企業旗下項目，一些甚至曾是當地的明星樓盤。包括恆大、新力、奧園、世茂、泰禾、融創、康橋、鑫苑、實地、藍光、陽光城、美好置業等多家知名內房企業，均捲入斷供潮，部分企業近年更被曝光已陷債務危機。據統計，此前處在風口浪尖的恆大地產，目前牽涉「停供」項目最多。

律師：違約或影響業主徵信

多份網傳「停貸告知書」中，業主控訴銀行違規在房屋主體結構未封頂前發放按揭貸款、把按揭貸款資金違規劃入非監管帳戶，或者未積極履行資金監管義務等多項問題。這意味着，愈來愈多的當事人在可能違約情况下，仍選擇「停供」抗議，顯示該群體已將糾紛矛頭從倒逼發展商復工，一定程度轉向指摘銀行違規放貸及對預售資金監管不力。

隨着事件愈演愈烈，亦引來外界對內地地產業會否再爆危機的警覺。花旗研究顯示，今波停貸潮引發的不良貸款可能多至5610億元人民幣，佔到未償還房貸餘額約1.4%，即使對銀行整體影響「可控」，但建設銀行、郵儲行及工行等國有銀行可能面臨更多按揭貸款風險。

對於業主單方面「停供」能否受法律支持，「藍鯨財經」引述內地律師意見指，儘管「強制停供」是無奈之舉，但業主的集體停貸告知書沒有法律效力，貿然停供將成違約方，可能影響業主徵信，甚至被銀行告上法院。

明報記者

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