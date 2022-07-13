高溫持續疫後經濟復蘇影響 用電錄新高 浙江企業限電倡節能

《浙江日報》報道，浙江省能源局公佈，11日當日浙江全省最高用電負荷超過1億千瓦，達到10190萬千瓦，錄下歷史新高，同比去年最高負荷增加168萬千瓦。浙江已非首破1億千瓦用電負荷門檻。國務院旗下《經濟日報》報道，浙江電網上年7月13日最高用電負荷就首次越過1億千瓦，達至1.0022億千瓦的當時最高紀錄，今年同期相比增長8.1%，較上年夏季首破億早19天。成為繼廣東、江蘇後，第三個最高負荷過億的省級電網。

俄烏戰爭衝擊能源市場

「量緊價高」 煤企受壓

官方指出，用電攀升的趨勢，源於浙江近期持續高溫天氣和新冠疫情轉好後經濟迅速恢復的因素疊加，因而將用電負荷大幅飈升。當局稱，迎峰度夏（內地電力行業術語，指迎接夏季電力負荷高峰而採取一系列措施）期間，浙江可能面臨電力負荷持續過億的考驗，故為能源保供帶來「不小壓力」，尤其俄烏戰爭對全球能源等大宗商品市場形成衝擊，預計能源供應緊張持續，煤炭和天然氣因需求旺盛「量緊價高」。新浪網報道，國際能源價格高企令煤電企業利潤長期被擠壓，對電力供應已產生負面影響。

為了應對，浙江各地目前已發出節電倡議書，督促在「機關單位、商業場所、公共交通、工業企業和家庭社區」等場景，培養公眾節約意識。省能源局11日亦召開會議，要求嚴格落實高耗能企業輪流檢修，杭州、紹興、海寧等地部分聚酯企業和下游紡織企業已收到限電通知。

內地多個省市用電亦破紀錄

浙江「電慌」並非個例，內地多地近期均顯現用電需求攀升迹象，部分省市用電負荷亦錄下各自歷史新高。國家電網公布，部分區域電網6月已顯現用電需求攀高：上月17日，西北電網最大用電負荷達11218萬千瓦新高；19日，華北電網最大負荷達24901萬千瓦，成入夏負荷新高。