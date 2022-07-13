民航局：有序恢復國際定期客運航班

全行業運輸量按年跌38%

民航局昨召開本月例行新聞發布會。據《中國民航報》報道，民航局航空安全辦公室副主任吳世傑介紹，在上半年，全行業共完成運輸航空飛行309.9萬小時，同比下降38.4%；通用航空飛行58.4萬小時，同比增長11.8%，較2019年同期增長20%。

對於今年的暑運保障工作，民航局運輸司副司長徐青介紹，隨着國內疫情防控形勢逐步好轉，廣大旅客出行需求增加明顯。為了滿足暑運期間旅客出行的市場需求，民航局堅持穩中求進工作總基調，做好航線航班管理工作，積極推動國際客運航班逐步、穩妥恢復。

續與其他國家磋商

逐步增加國際航班數量

徐青還表示，考慮到海外留學生回國等國際人員往來需求，民航局正在國務院聯防聯控機制統籌下，根據疫情形勢發展、近期防控措施的優化、地方接受國際航班保障能力的提升，穩妥有序恢復國際定期客運航班的工作，加快推進國際航空市場的恢復。民航局將繼續加強與相關國家的磋商，逐步增加國際航班的數量。

針對促進行業恢復發展的相關措施，民航局綜合司副司長孫文生表示，上半年民航局協調有關部門，出台金融信貸、財政支持、稅費減免等多方面的助企紓困政策，有力支撐民航企業度過了最困難階段。7月以來，民航單日航班量持續保持在一萬班次以上，整體恢復態勢持續向好。下半年民航局將繼續通過加大宏觀調控力度，積極擴大民航有效投資，深挖航空市場潛力等措施，努力促進行業恢復發展。