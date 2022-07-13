滬「陽過」農民工求職遭歧視 宿車站公廁 政府籲一視同仁 官媒倡關注康復者權益

6元麵包吃3天 「能睡的角落都睡過」

近日網絡熱傳一篇〈我躲在上海虹橋的衛生間，不知道去哪〉的文章，披露許多花光積蓄的農民工，寄居在虹橋火車站周邊。文章提到，3月來到上海的女士阿芬（化名）遇到封城，感染新冠。解封後又因為「陽過」遭遇招聘歧視，積蓄花光，只能在火車站周邊地區流浪。

在火車站裏，阿芬與農民工朋友一起過著拮据的日子。每天到特定位置連接免費WI-FI，下載軟件簽到、搶紅包，攢上幾天再提取現金。共6元人民幣的兩斤麵包，她能吃上3天。衣服洗完，就曬在行李箱上，或搭在火車站圍欄。若要洗澡，就用盆子接廁所水，一直把手放在感應處讓水流出。洗頭沒有風筒，就把頭放在烘乾機下烘乾。

文章指，從5月底到7月，日結工的招工平台和中介都表明，需要「歷史無陽」，不考慮進過方艙或曾陽性的工人。阿芬表示，她一直在等待，希望有一天「陽性康復和正常人一樣」，在求職時不會受到歧視。

而火車站近期開始清退閒雜人員。晚上12時在通道坐下或躺著，不到半小時就會有人「清場」。阿芬說，以前「每個能睡的角落她都睡過」。

上海市政府新聞發言人尹欣前天（11日）表示，根據就業促進法、傳染病防治法規定，任何單位和個人不得歧視傳染病病人、病原攜帶者和疑似傳染病人；又稱已經關注到相關情况，呼籲對新冠康復者求職一視同仁，社會各界應對陽性康復者更多關心關愛，不能給他們貼標籤。

過了一天，澎湃新聞報道，阿芬在多方幫助下，順利找到了工作，將到順豐快遞任職。順豐快遞相關負責人表示，招工時，不會歧視陽性康復者，也不會以得過新冠為由給應聘者設置門檻。

「阿芬」找到新工 學者稱健康信息不必提供

多個內地傳媒對「陽過」工人遭歧視發表評論，呼籲關注更多社會上的「阿芬」。第一財經發表評論指出，歧視新冠康復者不只愚昧，更是違法違規甚至違憲。相關人員為了不被追責、保住官帽，對民眾的合理訴求虛與委蛇，置之不顧，康復者、無症狀感染者成為了「犧牲品」。

《人民日報》俠客島昨稱，31省區累計治愈病例220,525宗，「22萬多人關聯著多少普通家庭？如果就業歧視得不到糾正，勢必不利於社會穩定」。層層加碼的做法違背情理，且於法無據，看似短期內把疫情掐住了，但要麼有損康復者的合法權益，要麼影響經濟社會正常秩序，實際上帶來的長期損失難以估量。

中國政法大學民商經濟法學院教授王顯勇指出，醫療健康屬於敏感個人信息，按照勞動合同法規定，勞動者毋須提供新冠康復信息，「因為這並不屬於與勞動合同直接相關的基本信息」。

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