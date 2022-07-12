中委大換血 省一二把手20人「三非」

省黨委逾三成新人 70後佔18%

與5年前相比，本屆「換新血」的力度更大，2017年省級黨委換屆時，375名成員中有85張新面孔。本屆則有多達124名新人，佔比達32%。其中70後省級黨委常委亦大增，佔整體17.8%，成為省部級高官群體中的生力軍。

過去5年，地方人事變動頻繁，除已是政治局委員的北京書記蔡奇、上海書記李強、重慶書記陳敏爾、廣東書記李希，以及天津書記李鴻忠外，其餘各省的一二把手，皆已在過去兩年就任。目前在32省市區中，共有涉及18省的20人屬「三非」，依照慣例，這些新任地方諸侯將在二十大晉身中央委員。

何立峰舊部 鄭柵潔連環升

其中，在僅有的3名「三非」書記中，出身「閩系」的安徽書記鄭柵潔2015年以來仕途暢通，升任福建副省長半年後入京，擔任國家能源局副局長；在2017年內三度履新，先是調任國台辦副主任，7個月後調任浙江。2018年升任省委副書記，2020年升任浙江省長。躋身正部級滿一年，再跨省出任安徽書記。

鄭柵潔早年長期在福建任職，被視為常陪習近平參加活動、國家發改委主任何立峰的舊部。何立峰亦是今秋進入中央政治局的大熱人選之一。

當選黨代表 胡海峰仕途看好

由25人組成的政治局，按慣例，北京、上海、天津、重慶四個直轄市，加上廣東和新疆「一把手」都會入局。去年底，由廣東省長調任新疆書記的馬興瑞，已提前鎖定政治局入場券。

此外，黨代會還選出二十大的黨代表，包括現年74歲的國家副主席王岐山，在江蘇當選；72歲的中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪，則在遼寧當選。前國家主席胡錦濤之子、浙江麗水書記胡海峰，在浙江首次當選黨代表。近年雖然多次傳出他履新升職的消息，但都沒有下文。而他主政的麗水強調打造「綠水青山就是金山銀山」的全國樣板；4月《學習時報》還全版刊發，強調麗水「3年以來」的有關成績。觀察人士認為，胡海峰未來仕途看好。

（國情透視）