「核心領袖縱退官職 仍擁拍板權」

中共二十大前，北京、天津、河南等地一把手公開發表長文，使用「領袖囑託」、「領袖風範」等字眼來推崇習近平。最早選出二十大黨代表的廣西，早在4月已發出「永遠擁戴領袖」之聲。而習近平正是在當地獲「全票當選」。

新加坡國立大學東亞研究所助理所長陳剛向本報稱，這表明二十大前，習的權力在黨內得到進一步加強，「這些省級領導人，他們的未來政治生涯和前途，和他們與習的關係及是否支持習進一步強化權力、連任聯繫在一起，部分人也有進一步上升的可能」。

追毛澤東地位 須破鄧小平限制

內地政治學者陳道銀也向本報表示，在今秋的二十大上，習要追到毛澤東的地位，必須「突破鄧的限制，即打破『不搞終身制、隔代指定接班人、集體領導』。這需要加油鼓勁、搖旗吶喊，為黨代會造勢」。

過去黨內只有毛澤東和華國鋒被稱為「領袖」。「核心」一詞，則最早出現於1989年。當時鄧小平為支持政治資歷相對較淺的江澤民，稱毛是中共第一代領導集體的「核心」，自己為第二代，並封江為第三代「核心」。習近平則在2016年中共十八屆六中全會上被稱作黨中央「核心」。

陳道銀表示，所謂「習核心」是作為黨的核心，是黨內的稱呼，「但『領袖』的話，是國家層面的，現在相當於黨和國家兩為一體，習再加冕，他個人凌駕於黨和國家之上」。他稱，核心、領袖猶如無冕之王，「即使將來他不擔任國家主席和總書記，但作為領袖、核心，只要他活着，他的影響力就是第一位的，這是一種無形的權威」。

接班人料最快二十一大露面

陳道銀表示，習在二十大連任將「毫無疑問」，「只要把二十大這個坎邁過去，後面就是一直走下去。最快可能二十一大有接班人露面，樂觀估計二十二大退下來，由新的接班人掌舵」。但習作為國家領袖、黨的核心，就像當年鄧一樣發揮影響力，「鄧當年就是給後人創造了先例」。

現時封「領袖」、「核心」是否為將來卸下職務後作準備？陳認為現在作判斷仍為時過早，但強調習若不在國家官僚體系內任職，在這兩個稱謂下，將掌握最後決定權。

（國情透視）