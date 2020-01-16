「一個領袖至關重要」料成宣傳定式 二十大習冠「領袖」 學者：只要他活着 影響力就第一

明報記者 龐皎明、沈燕媚

6月30日，中共北京市第十三屆委員會第一次會議召開。蔡奇當選為市委書記。至此，歷時8個月的全國省級黨委換屆全部完成。與此同時，為中共二十大選舉黨代表的工作，包括台灣省在內，全國32個省級行政區選舉單位也全部完成。在北京，黨中央提名的代表候選人蔡奇當選。而在6月29日，中共西藏自治區代表會議在拉薩召開，黨中央提名的代表候選人汪洋等當選。

中共二十大代表名額共2300個，由全國38個選舉單位選舉產生，自去年底，各選舉單位的提名工作已漸次開展。與其他由黨中央提名到地方參選的候選人不同，總書記習近平4月在廣西代表團的選舉中，以全票當選。新華社當時刊文稱，代表們紛紛表示，要深刻領會「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。

在選舉前，中共廣西壯族自治區第十二屆委員會第三次全體會議刊發公報顯示，「會議強調，要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

「兩個確立」為稱號開路

將習近平稱作「領袖」，並非自廣西黨代會。2016年10月，十八大六中全會確立習近平為黨的「核心」之後，翌年7月，在內蒙古朱日和聯合訓練基地舉行的慶祝建軍90周年閱兵上，時任中央軍委副主席范長龍要求全軍「牢記領袖的囑託、統帥的號令」。當時，「領袖」的稱呼並未流行，但「全軍統帥」由此確認。

與此前由地方官員「勸進式」提出「習核心」不同，在2017年10月學習十九大習近平的政治報告時，被認為「習家軍」要員的蔡奇，讚揚習近平「不愧為英明領袖」。去年在十九大六中全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》後，「人民領袖」一說逐漸在黨內展開。作為中共第三份歷史決議，其中的「兩個確立」，使得提出「人民領袖」的稱號水到渠成。

在中共歷史上，目前只有毛澤東及華國鋒被稱「領袖」。毛被稱為「偉大的領袖和導師」，華國鋒曾短暫獲封「英明領袖」，兩人並推出標準領袖畫像。

權力架構調整 助長期執政

對於二十大習近平會否繼續掌權的問題，一名北京政情觀察人士向本報指出，此前所有的黨政系統權力架構調整，都已為習近平長期執政做好鋪墊。而另一名有軍方背景的人士稱，武裝力量有高度的共識，希望在習近平掌舵中國時，解決台海兩岸分治這一重大問題。該人士表示，實現兩岸統一，「人民領袖」這一稱號對習而言也將實至名歸。

二十大今秋召開時，習近平將代表第十九屆中央委員會作大會報告。與十九大時將「習近平新時代中國特色社會主義思想」省略「習近平」一樣，報告中，將不會出現「人民領袖」的措辭。有熟悉中共文宣系統的人士稱，在解讀、學習報告時，官方將強調並自然的使用這一稱謂。屆時，「一個國家、一個政黨，一個領袖至關重要」將成為宣傳定式。

領袖標準畫像 暫無定案

至於會否適時以官方審定並默許，由民間先流行的方式推出領袖標準畫像，目前暫無定案。該人士稱，如果推出，領袖像底下的措辭料將是「新時代的人民領袖習近平主席」。

目前，宣傳領域已進入「二十大時間」。「人民領袖愛人民，人民領袖人民愛」、「黨的核心、人民領袖、軍隊統帥」等口號已漸次展開。履新不久的新華社社長傅華要求，「推動核心報道天天見、天天新、天天深」。作為意識形態重地，中宣部部長現由「習家軍」要員、政治局委員黃坤明兼任。

宣傳系統的知情者稱，與十八大六中全會習近平獲得「核心」稱號前，地方官員較為拘謹的表態不同，二十大後，「領袖」的尊稱將流行開來。知情者稱，「這並非中央宣揚個人崇拜，而是因應國內外局勢變化，黨政軍民有高度的共識。」

（國情透視）

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