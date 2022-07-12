鄭州衝突 官方稱墊付4銀行存戶 維權人士被迫簽不集會保證書

警稱拘一批疑犯

官方將公布銀行處置方案

維權引發警民衝突後，當局封鎖消息，一名當事人憤怒表示，政府才是最大的黑社會。為息民怒，官方前天晚間通報稱，日前再拘捕一批村鎮銀行案疑犯，近期將公布涉事4家銀行處置方案。昨晚，河南省地方金融監管局決定，對涉案4家銀行帳外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

約3000名來自全國各地的銀行存戶前天在鄭州維權，在中國人民銀行鄭州支行外要求銀行歸還存款，在訪民與警員對峙期間，突然有一批「白衣人」跑入示威人群施襲。其中一名當事人李女士向本報表示，在衝突爆發後，很多維權人士被強行拉上巴士，送到學校、山莊等地，他們被要求簽署保證書承諾不再集會，隨後由專門指派的工作人員送到高鐵站，被迫遣返。

存戶：原來政府是最大的黑社會

李女士稱，她和同行者只是試圖以靜坐方式表達訴求，「我的訴求很簡單，就是取回存款，卻沒想到被自己信任的政府用如此暴力的手段對待」。她說：「政府本來執政為民，如今卻一味鎮壓百姓，如土匪強盜般對待手無寸鐵的平民。我很心痛，很難過，已經無法用語言形容我的憤怒，原來政府才是最大的黑社會。」維權衝突之後，河南許昌公安前天晚間通報稱，警方再拘捕一批村鎮銀行的疑犯，並凍結一批涉案資金。

明報記者