涉巨額受賄徇私 前司法部長傅政華遭公訴

最高檢官網消息，檢察機關在審查起訴階段，依法告知傅政華享有的訴訟權利，並訊問了傅政華，聽取了辯護人的意見。據檢方控訴稱，被告人傅政華利用擔任北京市公安局正副局長、北京市委常委、公安部副部長、中央政法委員會委員、司法部部長、全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益、非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

檢方指傅包庇犯罪者 「情節嚴重」

檢方同時指控傅政華身為司法工作人員，徇私情私利，對明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，情節特別嚴重，應當以徇私枉法罪追究其刑事責任。被告人傅政華一人犯數罪，依法應當數罪並罰。

公開資料顯示，傅政華生於1955年，河北灤縣人，1973年加入中國共產黨。他長期任職於政法領域。2015年1月，任公安部副部長、中央610辦公室主任等職；2018年3月，國家機構改革後，任司法部黨組副書記、部長；2020年5月起任全國政協社會和法制委員會副主任。2021年10月，官方通報傅政華被查；今年3月底被雙開，4月21日被逮捕。

中紀委國家監委在傅政華被開除黨籍、開除公職的「雙開」通報中，提到傅政華從未真正忠誠於黨和人民，參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，長期違規領用和攜帶槍支等。通報還提到，傅政華妄議中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響。

涉孫力軍團伙案遭「雙開」

中紀委曾批「危害黨統一」

這也是官方首次披露傅政華結交「政治騙子」。而「危害黨的集中統一」這類措辭，是首次出現在「老虎」的通報中。通報還指傅政華無視中央8項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

公安部前副部長孫力軍的政治團伙案，被中央視為十九大以來最嚴重的政治案件，涉及傅政華、江蘇省前政法委書記王立科、上海市公安局前局長龔道安、重慶市公安局前局長鄧恢林與山西省前公安廳長劉新雲等多名高官。高層迄今仍就此案在政法系統「肅清流毒」，並將此列為政治建设最急迫的問題。

7月8日，長春市中級法院一審開庭審理孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝一案，他被控受賄人民幣6.46億餘元。據通報，孫力軍當庭表示認罪、悔罪，法庭擇期宣判。王立科則在去年12月由長春市檢察院向長春中院提起公訴。