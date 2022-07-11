台製火箭試射 飛兩分鐘遜預期

團隊稱99%成功

今飛高12公里 明年試100

綜合台媒報道，台科技部位於屏東旭海的短期科研探空火箭發射場，原訂於今年5月由陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）發射團隊執行首次發射，當時因天氣取消。ARRC副主任魏世昕稱，這次任務目的是要看火箭可不可以依據任務規劃，從發射塔起飛、往海面偏倒，依規劃軌迹飛行、打開降落傘後落海，基本上整個過程都有順利達成，因此認為任務有99%的成功。

魏續稱，原預定飛行時間8分鐘、高度12公里，發射後85秒到達10公里高的最高點，之後開啟減速降落傘，昨日火箭從發射到落海兩分鐘，和預定有落差。他表示「出了點狀况」，前30秒都正常，之後啟用備案，火箭最後由漁船回收，內有飛行和操控導引等重要電子數據；明年第3階段將是雙節火箭接力飛行至100公里高空測試飛行，為衛星進入更高的軌道做好準備。