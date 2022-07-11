影響聲譽 煙酒產品禁提「軍隊」

中新社報道，通告指出，近年來，部分經營者公開或變相冒用軍隊名義，使用軍隊特定含義字樣和圖案，生產銷售「軍中茅台」（圖）、「軍隊專供」等假冒偽劣商品，嚴重損害軍隊聲譽形象，影響國家經濟環境治理。

通告明確，嚴禁任何單位和個人利用中國解放軍和武裝警察部隊名義，以任何形式作商業營銷宣傳；嚴禁線上線下銷售「軍」字號煙酒等商品。

「軍」字號煙酒等商品，指在商品或包裝上印刷、刻製、鑄造有軍事單位名稱、部隊番號或者代號、涉軍特定含義字樣，或軍用標誌物圖案或者類似圖案，易誤導消費者、造成涉軍負面影響的商品。

通告並列明軍事單位名稱，包括中央軍委、各戰區、各軍兵種、武裝警察部隊及其他軍隊單位的全稱或者簡稱；部隊番號或者代號，包括中國人民解放軍和武裝警察部隊實有番號、代號的全稱或者簡稱；涉軍特定含義字樣，包括「軍隊」、「部隊」、「解放軍」、「武警」、「戰區」、「警衛局」、「PLA」、「國防」、「八一」、「軍用」等；軍用標誌物圖案或者類似圖案，包括軍旗、軍徽、武警部隊徽、八一、勳章和臂章等。

「頂風違法違規嚴肅查處」

通告還指出，要嚴密組織「軍」字號煙酒等商品監管。相關職能部門要密切配合，加強對違規生產、銷售「軍」字號煙酒等商品和涉軍商標註冊監管，對發現的問題堅決予以糾正，對拒不整改、頂風違法違規的，依法依規嚴肅查處。