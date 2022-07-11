酷熱範圍今年最廣 11省破40℃ 地面滾燙難耐 小狗來回換腳

綜合中國天氣網、中新社等內地媒體報道，據氣象分析師張娟表示，這輪高溫過程是中國今年以來範圍最大的，波及省份超過20個。

昨日中午，有20個省份局部地區有35℃以上高溫天氣，其中，陝西中南部、河南西南部、浙江大部分地區、福建中北部、江西中部、湖南北部、湖北西部和東南部、四川盆地中東部和南部、重慶以及內蒙古西北部、新疆南疆盆地等地部分地區最高氣溫37℃至39℃，局部地區可達40℃以上。

據中央氣象台消息，從前日開始，隨着內地西部大陸高壓減弱，副熱帶高壓加強西伸北抬，高溫核心區域逐漸向江南一帶轉移。長三角多地出現35℃以上高溫，多地最高溫達38℃至40℃。

網民熱到入夜才可丟垃圾

上述地區不僅白天熱，夜間濕度加大，由此變成「悶蒸」，熱力持續24小時。四川多地打破7月高溫紀錄，有四川網民表示，熱到晚上11時後才可以出門丟垃圾，白天客廳地板都烘腳。亦有網傳的短片顯示，在四川綿陽，有小狗走在路上，被地面燙得來回換腳。尚未進入三伏天，長三角多已有「熱過三伏天」的感覺。在浙江，前日溫州永嘉、台州仙居兩地最高溫突破40℃，兩地發布今年首個高溫紅色預警，杭州市氣象台也連續3天發佈高溫橙色預警信號。內地高溫預警信號分三級，分別以黃、橙、紅（最高）表示，高溫紅色預警信號指24小時內最高氣溫將升至40℃以上。

中央氣象台引述氣象專家表示，未來10天，副熱帶高壓控制南方大部地區，南方高溫天氣將進一步發展，多地將出現持續高溫晴熱天氣，其中，四川盆地、浙江等地局地氣溫可達40℃以上。

周三台灣或打風

另外，台灣各地昨日同樣高溫炎熱，台氣象局針對宜蘭縣、新北市盆地、台南市、高雄市等地區發布高溫特報，上述地區被列為橙色燈號，有可能出現36℃高溫至本周三，其後或受「熱帶擾動」外圍雲系影響，各地雲量增多，預估或會形成輕度颱風。